Нижегородские «Поезда здоровья» посетят 20 муниципальных округов в мае
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Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
В частности, поезд имени Гусева побывает в Большеболдинском, Краснооктябрьском, Пильнинском и Сеченовском округах.
Поезд имени Сеченова проследует через Шатковский, Починковский и Дивеевский округа, а также через городской округ Первомайска.
Поезд имени Королёва посетит Павловский и Вознесенский округа, городские округа Выксы и Навашино.
Ранее НСН сообщала, что детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы.