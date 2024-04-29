Нижегородские «Поезда здоровья» посетят 20 муниципальных округов в мае

«Поезда здоровья» посетят 20 муниципальных округов Нижегородской области в мае.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В частности, поезд имени Гусева побывает в Большеболдинском, Краснооктябрьском, Пильнинском и Сеченовском округах.

Поезд имени Сеченова проследует через Шатковский, Починковский и Дивеевский округа, а также через городской округ Первомайска.

Поезд имени Королёва посетит Павловский и Вознесенский округа, городские округа Выксы и Навашино.

Ранее НСН сообщала, что детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы.