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В Москве врачи спасли пациента в критическом состоянии от разрыва аорты

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Врачи флагманского центра имени О.М. Филатова спасли пациента в критическом состоянии — провели протезирование и эндопротезирование аорты при её расслоении и риске разрыва, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве врачи спасли пациента в критическом состоянии от разрыва аорты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«74-летний мужчина находился в тяжёлом состоянии, надо было действовать быстро, но в то же время щадящими методами из-за множества сопутствующих патологий», — сказала Ракова.

По её словам, бригада из семи специалистов в рамках одной операции смогла защитить большую часть аорты и сохранить жизнь пациенту.

В настоящее время он чувствует себя хорошо и находится дома.

«На сегодняшний день в гибридных операционных флагманских центров больниц выполнено более 3 тыс. операций, многие из которых чрезвычайно тяжёлые», — добавила заммэра.

Ранее сообщалось, что более 7000 москвичей за год получили помощь в нефрологических центрах столицы.

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