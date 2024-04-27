В Москве врачи спасли пациента в критическом состоянии от разрыва аорты
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«74-летний мужчина находился в тяжёлом состоянии, надо было действовать быстро, но в то же время щадящими методами из-за множества сопутствующих патологий», — сказала Ракова.
По её словам, бригада из семи специалистов в рамках одной операции смогла защитить большую часть аорты и сохранить жизнь пациенту.
В настоящее время он чувствует себя хорошо и находится дома.
«На сегодняшний день в гибридных операционных флагманских центров больниц выполнено более 3 тыс. операций, многие из которых чрезвычайно тяжёлые», — добавила заммэра.
Ранее сообщалось, что более 7000 москвичей за год получили помощь в нефрологических центрах столицы.