RT в Telegram
Подпишись

Более 7000 москвичей за год получили помощь в нефрологических центрах столицы

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об итогах работы четырёх межокружных нефрологических центров, открытых в столице в прошлом году.
Более 7000 москвичей за год получили помощь в нефрологических центрах столицы
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт kp.ru.

Ракова напомнила, что в 2023 году в Москве открыли четыре нефрологических центра: на базе больниц №52, имени С.П. Боткина, имени С.С. Юдина и имени А.К. Ерамишанцева.

В таких центрах пациентам с болезнями почек доступны все виды специализированной диагностики и лечения.

«Как результат, в течение года снизилось количество пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям, а все, кому необходим гемодиализ, могут без промедления пройти данную процедуру», — подчеркнула вице-мэр.

За год в круглосуточных стационарах нефрологических центров завершили лечение более 4,1 тыс. пациентов, ещё более 3,3 тыс. получили помощь в дневных стационарах. Врачи проконсультировали более 106 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить