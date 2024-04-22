Более 7000 москвичей за год получили помощь в нефрологических центрах столицы
- РИА Новости
Об этом пишет сайт kp.ru.
Ракова напомнила, что в 2023 году в Москве открыли четыре нефрологических центра: на базе больниц №52, имени С.П. Боткина, имени С.С. Юдина и имени А.К. Ерамишанцева.
В таких центрах пациентам с болезнями почек доступны все виды специализированной диагностики и лечения.
«Как результат, в течение года снизилось количество пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям, а все, кому необходим гемодиализ, могут без промедления пройти данную процедуру», — подчеркнула вице-мэр.
За год в круглосуточных стационарах нефрологических центров завершили лечение более 4,1 тыс. пациентов, ещё более 3,3 тыс. получили помощь в дневных стационарах. Врачи проконсультировали более 106 тыс. человек.
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