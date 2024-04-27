В ХМАО завели дело против подростка по факту убийства

Следственный отдел Нижневартовска СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в убийстве мужчины.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, 24-летний пострадавший был доставлен в медучреждение со множественными ножевыми ранениями, где скончался.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — сказали в региональном СК.

Ранее сообщалось, что следователи совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена в Сургуте.