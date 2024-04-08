Следователи ХМАО задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя

Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена в Сургуте, которое он совершил на глазах у семьи убитого.

Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в Следственном управлении СК России по ХМАО.

«Местонахождение подозреваемого было установлено, мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время 37-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении убийства», — говорится в сообщении ведомства.

В Сургуте вечером 4 апреля возле дома 55 на улице Мира неизвестный в маске в упор расстрелял мужчину, который шёл со своей семьёй, и скрылся. Основная версия убийства — криминальные разборки.