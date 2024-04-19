Дизайнер Сулейменова рассказала о способах убрать визуальный шум в помещении
- Gettyimages.ru
«Неплохо будет полистать интерьерные журналы, однако надо помнить, что они насыщены рекламными предложениями, что приводит к культуре «перепотребления» и в итоге опустошает кошелёк», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.
Как отметила специалист, избавиться от перенасыщения пространства или внешнего облика объекта предметами, аксессуарами, различными деталями несложно.
Достаточно придерживаться минимализма и ограничиться двумя-тремя цветами и орнаментами. Из оттенков выбирать спокойные, а рисунки традиционные — горох, клетку и меандр.
Можно добавить яркий цветочный горшок или необычную конфигурацию кухонного фасада в качестве акцента.
Ранее старший управляющий партнёр юридической компании GP Partners Пётр Гусятников прокомментировал новые правила переустройства и перепланировки помещений.