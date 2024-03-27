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Юрист Гусятников разъяснил новые правила перепланировки помещений

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Старший управляющий партнёр юридической компании GP Partners Пётр Гусятников прокомментировал новые правила переустройства и перепланировки помещений. С 1 апреля вступят в силу соответствующие изменения в Жилищный кодекс и закон о государственной регистрации недвижимости.
Юрист Гусятников разъяснил новые правила перепланировки помещений
  • Gettyimages.ru

«Соответственно, сделать ремонт сейчас станет проще. Упрощается процедура согласования перепланировки. Важно, что в законе появились вполне определённые сроки. Раньше их не было — процесс согласования перепланировки мог затянуться на несколько месяцев, а то и дольше. Теперь же установлены чёткие сроки», — заявил Гусятников в беседе с Life.ru.

По его словам, приёмочная комиссия должна утвердить акт в течение 30 дней.

Как отметил эксперт, согласование потребуется даже для очень незначительных изменений, например, для расширения дверных проёмов, демонтажа встроенных шкафов, выделения в комнате гардеробной.

«Одним словом, любые изменения границ и площади помещения, а также образование новых помещений», — заключил Гусятников.

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