Юрист Гусятников разъяснил новые правила перепланировки помещений
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«Соответственно, сделать ремонт сейчас станет проще. Упрощается процедура согласования перепланировки. Важно, что в законе появились вполне определённые сроки. Раньше их не было — процесс согласования перепланировки мог затянуться на несколько месяцев, а то и дольше. Теперь же установлены чёткие сроки», — заявил Гусятников в беседе с Life.ru.
По его словам, приёмочная комиссия должна утвердить акт в течение 30 дней.
Как отметил эксперт, согласование потребуется даже для очень незначительных изменений, например, для расширения дверных проёмов, демонтажа встроенных шкафов, выделения в комнате гардеробной.
«Одним словом, любые изменения границ и площади помещения, а также образование новых помещений», — заключил Гусятников.
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