МЧС России: в Оренбурге подтоплено около 5500 домов, по области — свыше 14 000
- РИА Новости
В опубликованном в Telegram-канале МЧС России сообщении отмечается, что за сутки уровень воды в реке Урал в Оренбургской области снизился на 26 см.
«За сутки около тысячи жилых домов освободилось от воды. Всего в Оренбурге эвакуировано более 2000 человек», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что уровень реки Урал около Оренбурга снизился до 1128 см. При этом опасный уровень всё ещё превышен на 198 см.