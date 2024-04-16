МЧС России: в Оренбурге подтоплено около 5500 домов, по области — свыше 14 000

Сотрудники МЧС России продолжают работы в пострадавших от паводков регионах. По данным ведомства, в Оренбурге подтоплено порядка 5500 домов, в Оренбургской области — более 14 000.

В опубликованном в Telegram-канале МЧС России сообщении отмечается, что за сутки уровень воды в реке Урал в Оренбургской области снизился на 26 см.

«За сутки около тысячи жилых домов освободилось от воды. Всего в Оренбурге эвакуировано более 2000 человек», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал около Оренбурга снизился до 1128 см. При этом опасный уровень всё ещё превышен на 198 см.