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В Петербурге благоустроят сквер у Александровских ворот

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В Санкт-Петербурге проведут работы по благоустройству сквера у Александровских ворот на улице Химиков.
В Петербурге благоустроят сквер у Александровских ворот
  • Gettyimages.ru

В сквере создадут прогулочную зону с местами для отдыха, качелями, навесами и террасами, а также установят спортивную и детскую площадки, сообщает Peterburg2.

Кроме того, специалисты укрепят берега реки Охты, высадят липы, клёны, берёзы, яблони, вишни, сливы, сирень и различные цветы.

Завершить работы планируется к 15 сентября.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.

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