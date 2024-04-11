В Петербурге благоустроят сквер у Александровских ворот
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В сквере создадут прогулочную зону с местами для отдыха, качелями, навесами и террасами, а также установят спортивную и детскую площадки, сообщает Peterburg2.
Кроме того, специалисты укрепят берега реки Охты, высадят липы, клёны, берёзы, яблони, вишни, сливы, сирень и различные цветы.
Завершить работы планируется к 15 сентября.
Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.