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В Роспотребнадзоре назвали признаки дефицита витамина С

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Врач-терапевт, диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева рассказала, что зимой и ранней весной человек может испытывать нехватку витамина C.
В Роспотребнадзоре назвали признаки дефицита витамина С
  • РИА Новости

Этот витамин не накапливается в организме, и потому его запасы нужно пополнять, объяснила специалист в беседе с «Российской газетой».

Признаками недостатка витамина С могут быть общая слабость, апатия, утомляемость, отёчность, болезненность и кровоточивость дёсен, появление на коже точечных кровоизлияний, самопроизвольное возникновение синяков и т. д.

Васильева отметила, что в целях профилактики и лечения дефицита витамина C лечащий врач может назначить аскорбиновую кислоту в необходимой человеку дозировке.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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