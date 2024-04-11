В Роспотребнадзоре назвали признаки дефицита витамина С
- РИА Новости
Этот витамин не накапливается в организме, и потому его запасы нужно пополнять, объяснила специалист в беседе с «Российской газетой».
Признаками недостатка витамина С могут быть общая слабость, апатия, утомляемость, отёчность, болезненность и кровоточивость дёсен, появление на коже точечных кровоизлияний, самопроизвольное возникновение синяков и т. д.
Васильева отметила, что в целях профилактики и лечения дефицита витамина C лечащий врач может назначить аскорбиновую кислоту в необходимой человеку дозировке.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.