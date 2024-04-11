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В Ханты-Мансийске назвали дату вскрытия рек Югры

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин в соцсетях назвал стабильной ситуацию с паводками в Ханты-Мансийском автономном округе.
В Ханты-Мансийске назвали дату вскрытия рек Югры
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«По данным специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозные даты вскрытия рек на территории Югры: 26 апреля — 11 мая», — сообщил Ряшин в своём Telegram-канале.

По его словам, спасательные службы приведены в готовность на случай нештатных ситуаций с паводками в Ханты-Мансийске.

«Для реагирования на возможные инциденты задействованы более 200 человек личного состава, 27 единиц техники», — уточнил Ряшин.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.

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