В Ханты-Мансийске назвали дату вскрытия рек Югры
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
«По данным специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозные даты вскрытия рек на территории Югры: 26 апреля — 11 мая», — сообщил Ряшин в своём Telegram-канале.
По его словам, спасательные службы приведены в готовность на случай нештатных ситуаций с паводками в Ханты-Мансийске.
«Для реагирования на возможные инциденты задействованы более 200 человек личного состава, 27 единиц техники», — уточнил Ряшин.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.