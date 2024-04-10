Иммунолог Логина: антигистаминные лекарства могут спровоцировать отёк Квинке

Врач-иммунолог Надежда Логина предупредила, что у некоторых людей может возникнуть острая аллергическая реакция на антигистаминные (противоаллергенные) препараты.

Отёк Квинке — это заболевание, которое чаще всего вызывают лекарственные препараты, поделилась она в беседе с телеканалом «Звезда».

Врач подчеркнула, что антигистаминные препараты не избавляют от аллергии полностью, а лишь снижают проявление симптомов заболевания.

Логина посоветовала при возникновении аллергических заболеваний, сопровождающихся отёком слизистых оболочек верхних дыхательных путей, а также сильным кашлем и приступами удушья, обратиться к врачу и пройти обследование.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.