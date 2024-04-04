Атомная подлодка «Казань» выполнила ракетную стрельбу «Калибром»

Многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота «Казань» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по полигону Чижа в Архангельской области по береговой цели.

«Экипаж корабля выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Северного флота.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

В конце марта экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» из акватории Японского моря.

Стрельба велась по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае, имитирующей огневую позицию условного противника.

Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район.