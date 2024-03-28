В Москве одобрили 46 заявок на получение грантов на развитие деятельности
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Общий размер финансовой помощи — больше 133 млн рублей. Её получат производители оборудования в сфере транспортной и городской инфраструктуры, сельского и лесного хозяйства, производства пищевой продукции, металлообработки и полиграфии и другие», — отметил мэр.
В числе компаний, получивших одобрение на гранты, — фирма по производству и обработке стекла, производитель инъекционных препаратов для эстетической медицины, производитель плодородных грунтов и натуральных реагентов.
Как добавил Собянин, большинство компаний расходуют грантовые средства на закупку и обновление оборудования для производства.
Ранее сообщалось, что бизнес Татарстана получил льготные кредиты на 500 млн рублей с начала года.