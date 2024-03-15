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Бизнес Татарстана получил льготные кредиты на 500 млн рублей с начала года

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С начала текущего года предприниматели и самозанятые граждане Татарстана получили более 500 млн рублей поддержки в виде финансовых льгот в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при помощи регионального портала «Мой бизнес».
Бизнес Татарстана получил льготные кредиты на 500 млн рублей с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Министерство экономики РТ.

Благодаря государственной поддержке предприниматели имеют возможность получить микрозаймы с процентной ставкой от 0,1% до половины ключевой ставки Банка России на сумму до 5 млн рублей для любых видов предпринимательской деятельности.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова зампреда правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой сообщал, что число представителей малого бизнеса выросло в Подмосковье на 8500 с начала года.

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