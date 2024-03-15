Бизнес Татарстана получил льготные кредиты на 500 млн рублей с начала года

С начала текущего года предприниматели и самозанятые граждане Татарстана получили более 500 млн рублей поддержки в виде финансовых льгот в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при помощи регионального портала «Мой бизнес».

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Министерство экономики РТ.

Благодаря государственной поддержке предприниматели имеют возможность получить микрозаймы с процентной ставкой от 0,1% до половины ключевой ставки Банка России на сумму до 5 млн рублей для любых видов предпринимательской деятельности.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова зампреда правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой сообщал, что число представителей малого бизнеса выросло в Подмосковье на 8500 с начала года.