Посол Гальперин заявила о важности отношений с Россией для Израиля

Для Израиля очень важны отношения с Россией.

Об этом в беседе с ТАСС сказала посол Израиля в России Симона Гальперин.

Представительница Израиля подчеркнула, что диалог между государствами важен в том числе по темам, по которым стороны «абсолютно не согласны».

«Нам действительно важны отношения между Израилем и Россией. Я думаю, что это взаимно», — заявила Гальперин.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Днём Победы.