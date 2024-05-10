Посол Гальперин заявила о важности отношений с Россией для Израиля
Об этом в беседе с ТАСС сказала посол Израиля в России Симона Гальперин.
Представительница Израиля подчеркнула, что диалог между государствами важен в том числе по темам, по которым стороны «абсолютно не согласны».
«Нам действительно важны отношения между Израилем и Россией. Я думаю, что это взаимно», — заявила Гальперин.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Днём Победы.