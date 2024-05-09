США передали Украине семь трансформаторов для поддержки энергосистемы

Вашингтон передал Киеву семь трансформаторов для поддержки энергетической системы Украины. С таким заявлением выступила глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр.

По её словам, Украина нуждается в критической помощи, чтобы обеспечить подачу электроэнергии миллионам граждан.

«Недавно USAID завершила поставку семи автотрансформаторов — шаг к расширению их энергетической мощности», — сообщила Пауэр на своей странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за дефицита электроэнергии сводят к минимуму освещение улиц. Также власти украинской столицы ограничили потребление электричества для промышленных потребителей.