США передали Украине семь трансформаторов для поддержки энергосистемы
По её словам, Украина нуждается в критической помощи, чтобы обеспечить подачу электроэнергии миллионам граждан.
«Недавно USAID завершила поставку семи автотрансформаторов — шаг к расширению их энергетической мощности», — сообщила Пауэр на своей странице в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за дефицита электроэнергии сводят к минимуму освещение улиц. Также власти украинской столицы ограничили потребление электричества для промышленных потребителей.