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В Белгороде работает сирена ракетной опасности

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В Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в Telegram.

9 мая в Новой Таволжанке Белгородской области из-за удара ВСУ погибла женщина, которая в момент обстрела находилась на улице.

Ещё одна женщина погибла в посёлке Тёткино Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом.

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