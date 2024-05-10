В Белгороде работает сирена ракетной опасности
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в Telegram.
9 мая в Новой Таволжанке Белгородской области из-за удара ВСУ погибла женщина, которая в момент обстрела находилась на улице.
Ещё одна женщина погибла в посёлке Тёткино Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом.