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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Очевидец теракта в «Крокусе» рассказал RT, что видел двух человек в камуфляже

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Очевидец теракта в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье Андрей рассказал RT, что видел двух человек в камуфляже.

По его словам, они и начали пальбу.

«[Террористы] автоматами стреляли в людей в упор... потом стенка загорелась», — указал очевидец.

Он отметил, что в ходе теракта была ранена его жена.

«Жену ранило... В ногу. Операцию сделали, пулю вытащили», — рассказал он.

Когда начался пожар, Андрей вместе с раненой супругой побежал к выходу. На улице их подобрали на машине незнакомые люди и подвезли к скорой.

Ранее Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Также поступала информация, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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