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Зеленский рассказал Туску о поездке в Харьков

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Владимир Зеленский провёл телефонную беседу с премьер-министром Польши Дональдом Туском, о чём сообщил в своём Telegram-канале.
Зеленский рассказал Туску о поездке в Харьков
  • Gettyimages.ru

«Провёл телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Рассказал ему о поездке в Харьков и ситуации на месте. В частности, о насущной потребности Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов», — заявил Зеленский.

По его словам, он также поручил безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.

Кроме того, Зеленский назвал Украину и Польшу историческими «партнёрами».

Ранее сообщалось, что Зеленский возложил на весь мир ответственность за ситуацию в Харьковской области.

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