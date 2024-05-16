Зеленский рассказал Туску о поездке в Харьков
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«Провёл телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Рассказал ему о поездке в Харьков и ситуации на месте. В частности, о насущной потребности Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов», — заявил Зеленский.
По его словам, он также поручил безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.
Кроме того, Зеленский назвал Украину и Польшу историческими «партнёрами».
Ранее сообщалось, что Зеленский возложил на весь мир ответственность за ситуацию в Харьковской области.