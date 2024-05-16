Столтенберг обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняком покушение на премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я поговорил сегодня с вице-премьером Робертом Калиняком, выразил солидарность с премьер-министром Робертом Фицо и народом Словакии. Атака на премьер-министра — это нападение на наши демократии и общества», — сказал Столтенберг.

По его словам, нужно объединить усилия по поддержке общих ценностей.

Ранее глава Министерства обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что состояние перенёсшего несколько операций Фицо остаётся тяжёлым.