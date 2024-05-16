Глава МО Словакии Калиняк: состояние Фицо остаётся тяжёлым

Состояние главы правительства Словакии Роберта Фицо, пострадавшего в результате совершённого на него 15 мая покушения, по-прежнему оценивается как тяжёлое.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства Словакии глава Министерства обороны республики Роберт Калиняк.

«Состояние Роберта Фицо по-прежнему остаётся тяжёлым, врачи делают всё возможное для стабилизации пациента. Мы не можем пока констатировать, что ситуация развивается позитивно и его жизнь вне опасности», — сказал министр, добавив, что полученные Фицо ранения очень тяжёлые.

Ранее словацкое издание Pravda сообщило, что получившего несколько огнестрельных ранений премьера Словакии готовят к ещё одной операции.