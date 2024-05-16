Выставку «Россия» в Москве посетили 13 млн человек

Выставку «Россия» в Москве посетили уже 13 млн человек, 13-миллионным гостем стала Татьяна Ясюкович из Сургута. В качестве подарка она и её семья получили путешествие по Кировской области.

Татьяна приехала на выставку вместе с дочерью Анастасией и внуками — Владиславом и Сашей.

«Пусть это приключение станет незабываемым для вас, вдохновив на всю жизнь», — сказала гендиректор выставки Наталья Виртуозова, поздравляя призёров.

В программе путешествия — посещение фабрики больших матрёшек, сыроварни, экскурсия в Космоцентр и планетарий, а также поездка на Вотчину Воеводы Вятского.



12-миллионным гостем выставки стала жительница Ивановской области Ксения Юшкова, она прибыла на форум с мужем Павлом и сыновьями Павлом и Дмитрием. Семья получила в подарок сертификат на путешествие «Открой Тульскую область» по знаковым местам региона.