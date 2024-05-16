Выставку «Россия» в Москве посетили 13 млн человек
- РИА Новости
Татьяна приехала на выставку вместе с дочерью Анастасией и внуками — Владиславом и Сашей.
«Пусть это приключение станет незабываемым для вас, вдохновив на всю жизнь», — сказала гендиректор выставки Наталья Виртуозова, поздравляя призёров.
В программе путешествия — посещение фабрики больших матрёшек, сыроварни, экскурсия в Космоцентр и планетарий, а также поездка на Вотчину Воеводы Вятского.
12-миллионным гостем выставки стала жительница Ивановской области Ксения Юшкова, она прибыла на форум с мужем Павлом и сыновьями Павлом и Дмитрием. Семья получила в подарок сертификат на путешествие «Открой Тульскую область» по знаковым местам региона.