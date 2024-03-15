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Подмосковные инновационные проекты получили гранты на 469 млн рублей в 2023 году

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Подмосковные инновационные проекты получили гранты Фонда содействия инновациям на 469 млн рублей в 2023 году.
Подмосковные инновационные проекты получили гранты на 469 млн рублей в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Поддержка науки и людей, работающих в этом сегменте, — важнейшая задача на уровне страны и региона. В Подмосковье мы готовы предложить релевантные меры поддержки. Это, например, премии губернатора за коммерциализацию научных разработок, премии молодым учёным и специалистам, гранты», — заявила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.

По её словам, учёные также могут стать получателями социальной ипотеки.

Ранее сообщалось, что более 240 НКО реализуют проекты при грантовой поддержке правительства Москвы.

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