Жителя Пензенской области задержали за передачу ВСУ сведений об объекте ОПК
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что речь идёт о жителе Пензенской области 1966 года рождения, который подозревается в государственной измене в форме шпионажа.
Установлено, что мужчина в течение прошлого года неоднократно собирал и через мессенджер передавал информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса представителям ВСУ.
Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.