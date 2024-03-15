Жителя Пензенской области задержали за передачу ВСУ сведений об объекте ОПК

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Пензенской области совместно с правоохранительными органами задержали местного жителя, который подозревается в передаче сведений о предприятии оборонно-промышленного комплекса представителям Вооружённых сил Украины.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что речь идёт о жителе Пензенской области 1966 года рождения, который подозревается в государственной измене в форме шпионажа.

Установлено, что мужчина в течение прошлого года неоднократно собирал и через мессенджер передавал информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса представителям ВСУ.

Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.