Собянин: новые транспортные сервисы на основе ИИ внедрят в столице к 2030 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что целый ряд новых сервисов на базе искусственного интеллекта планируют внедрить в работу столичного транспорта к 2030 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный сайт мэра.

На городском транспорте уже действуют оплата проезда по биометрии, виртуальный помощник «Александра», система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Эти проекты «значительно повысили комфорт и безопасность ежедневных поездок по городу», подчеркнул мэр.

К 2030 году планируется внедрить ещё несколько сервисов. К примеру, будет создана умная маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации для сокращения времени ожидания на остановках.

Транспортные сервисы внедрят в экосистемы ведущих российских компаний, в результате общественный транспорт в мегаполисе станет «ещё надёжнее и популярнее у пассажиров», заключил Собянин.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова сообщал о ходе тестирования нового сервиса для пополнения транспортных карт «Тройка».