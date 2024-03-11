Для трёх городов Челябинской области закупили новую дорожную технику

В Министерстве дорожного хозяйства Челябинской области рассказали о закупке новой дорожной техники для трёх городов региона.

Об этом сообщает URA.RU.

«На сегодня было три серьёзных решения по Челябинску, Копейску и Миассу. В целом три города получат порядка 50 единиц техники», — заявил глава ведомства Алексей Нечаев в прямом эфире центра управления регионом.

Как отметил чиновник, данная мера позволит усилить работу муниципальных образований на территориях улично-дорожной сети, парков, скверов и пешеходных зон.

Ранее сообщалось, что на участках трасс Челябинской и Курганской областей после анализа аварийности установят дополнительные элементы обустройства дорожной сети до 2026 года.