На челябинских и курганских трассах появится дополнительное оборудование

На участках трасс Челябинской и Курганской областей после анализа аварийности установят дополнительные элементы обустройства дорожной сети до 2026 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В течение трёх лет планируется обустроить стационарное электрическое освещение на более 32 км, а также оборудовать 13 пунктов весогабаритного контроля, 14 надземных пешеходных переходов и 18 транспортных детекторов.

Ожидается, что реализация этих мер повысит безопасность и комфорт на федеральных трассах двух регионов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.