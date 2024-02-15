Аллерголог Идармачева перечислила обязательные для взрослых прививки

Аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева, эксперт медицинского факультета университета «Синергия» и сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, рассказала, как быть в ситуации, когда человек не знает, от чего прививался.

«Все данные о прививках фиксируются в поликлиниках, где проводилась вакцинация. Существует книжка «Прививочный сертификат», она хранится в школе, потом в институте, но должна быть на руках у пациента», — поделилась она в беседе с RuNews24.

Врач отметила, что взрослые должны быть привиты от семи инфекций: корь, краснуха, паротит, гепатит В, дифтерия, столбняк. Также следует ежегодно обследоваться на туберкулёз.

Существуют и сезонные вакцины: грипп, клещевой энцефалит, COVID-19.

Идармачева добавила, что сверх прививочного календаря рекомендуется вакцинироваться от коклюша, менингококка, пневмококка, ветряной оспы, вируса папилломы человека, гепатита А.

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