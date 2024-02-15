Ставропольский край получил новые школьные автобусы и медоборудование

Ставропольский край получил четыре новых школьных автобуса и медицинское оборудование на сумму 50 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора региона.

«Для нужд Ипатовской райбольницы приобрели цифровой маммографический комплекс. В отделение интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии Городской клинической больницы скорой медпомощи Ставрополя поступят два передвижных рентгеноаппарата», — рассказали в управлении.

Там также отметили, что новые микроавтобусы отечественного производства, оснащённые современными системами безопасности, получили три детских дома и краевая комплексная спортшкола.

Ранее мэр Тулы Илья Беспалов рассказал о предстоящем в 2024 году обновлении общественного транспорта и ремонте дорог.