Ставропольский край получил новые школьные автобусы и медоборудование
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики правительства и губернатора региона.
«Для нужд Ипатовской райбольницы приобрели цифровой маммографический комплекс. В отделение интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии Городской клинической больницы скорой медпомощи Ставрополя поступят два передвижных рентгеноаппарата», — рассказали в управлении.
Там также отметили, что новые микроавтобусы отечественного производства, оснащённые современными системами безопасности, получили три детских дома и краевая комплексная спортшкола.
Ранее мэр Тулы Илья Беспалов рассказал о предстоящем в 2024 году обновлении общественного транспорта и ремонте дорог.