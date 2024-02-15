В Туле в 2024 году обновят общественный транспорт и отремонтируют дороги

Мэр Тулы Илья Беспалов рассказал о предстоящем в 2024 году обновлении общественного транспорта и ремонте дорог.

Об этом сообщает АБН24.

Как отметил Беспалов, в нынешнем году в город поступит 99 автобусов и пять трамваев, что в четыре раза больше по сравнению с 2023-м.

Также отремонтируют дорожное покрытие на улицах Дмитрия Ульянова, Курковой, Набережной Дрейера и Щёкинском шоссе.

К концу года запланирована сдача моста через реку Упу, связывающего три района Тулы.

Ранее сообщалось, что в Кировской области проведут ремонт крупных мостов в 2024 году в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги».