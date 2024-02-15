В Кировской области проведут ремонт крупных мостов в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Капитальному ремонту подлежат мост через Вятку в районе города Советска и мост через реку Вою в Немском районе.
Наплавной мост установят через реку Лузу на автомобильной дороге Луза — Лальск — граница Республики Коми.
Также стало известно, что в Тюменской области в 2024 году планируют восстановить два моста и два путепровода, передаёт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный Департамент экономики.
Специалисты обновят 283 погонных метра на левой части моста через реку Туру на Обходе города Тюмени, а также отремонтируют мост через реку Вагай в Аромашево.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2023 году капитально отремонтировали семь мостовых сооружений.