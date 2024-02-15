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В Кировской области проведут ремонт крупных мостов в 2024 году

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В Министерстве транспорта Кировской области рассказали о предстоящем в 2024 году ремонте крупных мостов в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги».
В Кировской области проведут ремонт крупных мостов в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Капитальному ремонту подлежат мост через Вятку в районе города Советска и мост через реку Вою в Немском районе.

Наплавной мост установят через реку Лузу на автомобильной дороге Луза — Лальск — граница Республики Коми.

Также стало известно, что в Тюменской области в 2024 году планируют восстановить два моста и два путепровода, передаёт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный Департамент экономики.

Специалисты обновят 283 погонных метра на левой части моста через реку Туру на Обходе города Тюмени, а также отремонтируют мост через реку Вагай в Аромашево.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2023 году капитально отремонтировали семь мостовых сооружений.

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