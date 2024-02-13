Семь мостов отремонтировали в Москве в 2023 году
- РИА Новости
«В прошлом году обновили такие знаковые объекты как 1-й Бауманский и Лихачёвский мосты, пешеходный мост «Тушинский у 7-го шлюза», Лизинский путепровод», — цитирует вице-мэра телеканал «360».
Специалисты обновили основные элементы и несущие конструкции, заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие, а также привели в порядок тротуары и лестничные сходы.
Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.