Семь мостов отремонтировали в Москве в 2023 году

В Москве в 2023 году капитально отремонтировали семь мостовых сооружений. Об этом сообщил заммэра столицы Пётр Бирюков.

«В прошлом году обновили такие знаковые объекты как 1-й Бауманский и Лихачёвский мосты, пешеходный мост «Тушинский у 7-го шлюза», Лизинский путепровод», — цитирует вице-мэра телеканал «360».

Специалисты обновили основные элементы и несущие конструкции, заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие, а также привели в порядок тротуары и лестничные сходы.

Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.