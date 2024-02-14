Попова: новые тесты на инфекции более чувствительны и полностью отечественные
- РИА Новости
«У нас существуют тесты на большинство инфекций. Новейшие быстрые тесты мы разработали в первую очередь для диагностики наиболее значимых для людей болезней — грипп, COVID, опасные инфекции. Время теста с четырёх часов сокращено до 30 минут», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, в новых тестах используется исключительно отечественный материал.
Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость запуска программ повышения квалификации для медицинских работников скорой помощи.