Попова: новые тесты на инфекции более чувствительны и полностью отечественные

Новые тест-системы на инфекции более чувствительны, в них используется исключительно отечественный материал, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас существуют тесты на большинство инфекций. Новейшие быстрые тесты мы разработали в первую очередь для диагностики наиболее значимых для людей болезней — грипп, COVID, опасные инфекции. Время теста с четырёх часов сокращено до 30 минут», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, в новых тестах используется исключительно отечественный материал.

Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость запуска программ повышения квалификации для медицинских работников скорой помощи.