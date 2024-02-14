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Попова: новые тесты на инфекции более чувствительны и полностью отечественные

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Новые тест-системы на инфекции более чувствительны, в них используется исключительно отечественный материал, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: новые тесты на инфекции более чувствительны и полностью отечественные
  • РИА Новости

«У нас существуют тесты на большинство инфекций. Новейшие быстрые тесты мы разработали в первую очередь для диагностики наиболее значимых для людей болезней — грипп, COVID, опасные инфекции. Время теста с четырёх часов сокращено до 30 минут», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, в новых тестах используется исключительно отечественный материал.

Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость запуска программ повышения квалификации для медицинских работников скорой помощи.

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