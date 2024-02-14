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Путин: нужно запустить программы повышения квалификации для врачей скорой помощи

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Президент России Владимир Путин отметил необходимость запуска программ повышения квалификации для медицинских работников скорой помощи.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий.

«Нужно будет запустить специальные программы повышения квалификации медицинских работников приёмных отделений и бригад скорой помощи», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что необходимо также уделить особое внимание экстренной медицинской помощи.

Ранее Путин выступил с инициативой повысить с 1 марта размер выплат медицинским работникам в малых городах, районных центрах и сёлах.

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