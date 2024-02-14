Путин: нужно запустить программы повышения квалификации для врачей скорой помощи
Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий.
«Нужно будет запустить специальные программы повышения квалификации медицинских работников приёмных отделений и бригад скорой помощи», — подчеркнул Путин.
Российский лидер добавил, что необходимо также уделить особое внимание экстренной медицинской помощи.
Ранее Путин выступил с инициативой повысить с 1 марта размер выплат медицинским работникам в малых городах, районных центрах и сёлах.