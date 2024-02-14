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Путин предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах и сёлах

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Президент России Владимир Путин выступил с инициативой повысить с 1 марта размер выплат медицинским работникам в малых городах, районных центрах и сёлах.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий.

Российский лидер напомнил, что в прошлом году в России ввели ежемесячные выплаты для медицинских работников первичного звена.

«Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и сёлах», — сказал Путин.

Он уточнил, что в городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. врачи, помимо базовой зарплаты, будут дополнительно получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал — 13 тыс. рублей, а в населённых пунктах с населением менее 50 тыс. человек врачи будут получать 50 тыс. рублей, медперсонал среднего звена — 30 тыс. рублей.

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