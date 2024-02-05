В Москве суд арестовал завхоза из террористической организации ИГ
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
«Диановой В.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.
В судебной инстанции сообщили, что женщина участвовала в деятельности запрещённой террористической организации «путём выполнения хозяйственно-бытовых функций и оказания медицинской помощи».
Ей грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.
В декабре Ленинский районный суд Ставрополя арестовал сторонника запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, который намеревался устроить взрыв в здании правительства Ставропольского края.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.