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В Москве суд арестовал завхоза из террористической организации ИГ

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В Москве Преображенский районный суд принял решение об аресте участницы террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.
В Москве суд арестовал завхоза из террористической организации ИГ
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Диановой В.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

В судебной инстанции сообщили, что женщина участвовала в деятельности запрещённой террористической организации «путём выполнения хозяйственно-бытовых функций и оказания медицинской помощи».

Ей грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

В декабре Ленинский районный суд Ставрополя арестовал сторонника запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, который намеревался устроить взрыв в здании правительства Ставропольского края.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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