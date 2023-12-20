Суд арестовал сторонника ИГ, планировавшего взорвать ставропольское правительство
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации следствия, обвиняемый в Telegram вступил в предварительный сговор с членом ИГ для совершения теракта.
Он вместе с неустановленным лицом провёл видеосъёмку здания правительства, а также приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Отмечается, что террористы не смогли довести свои преступные планы до конца в связи с вмешательством сотрудников спецслужб.
Обвиняемого арестовали до 18 февраля 2024 года.
Ранее Второй западный окружной военный суд постановил приговорить участников подготовки теракта в здании ФСБ на Лубянке в мае 2022 года к лишению свободы на срок от 16 до 22 лет.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.