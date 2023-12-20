Суд арестовал сторонника ИГ, планировавшего взорвать ставропольское правительство

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал сторонника запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, который намеревался устроить взрыв в здании правительства Ставропольского края.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации следствия, обвиняемый в Telegram вступил в предварительный сговор с членом ИГ для совершения теракта.

Он вместе с неустановленным лицом провёл видеосъёмку здания правительства, а также приобрёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Отмечается, что террористы не смогли довести свои преступные планы до конца в связи с вмешательством сотрудников спецслужб.

Обвиняемого арестовали до 18 февраля 2024 года.

Ранее Второй западный окружной военный суд постановил приговорить участников подготовки теракта в здании ФСБ на Лубянке в мае 2022 года к лишению свободы на срок от 16 до 22 лет.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.