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Участники подготовки теракта в ФСБ на Лубянке получили от 16 до 22 лет

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Второй западный окружной военный суд постановил приговорить участников подготовки теракта в здании ФСБ на Лубянке в мае 2022 года к лишению свободы на срок от 16 до 22 лет.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд назначил Манучехру Буриеву наказание в виде 22 лет лишения свободы», — говорится в заявлении.

Указывается, что другие фигуранты получили от 16 до 19 лет тюрьмы, а некоторые из них будут находиться в колониях строгого режима. Также они должны будут выплатить штрафы от 600 тыс. до 1 млн рублей.

В октябре суд в Москве начал слушать уголовное дело в отношении шестерых террористов ИГ*, которые пытались взорвать здание ФСБ в 2022 году.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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