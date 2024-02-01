Открыт приём заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов

Фонд президентских грантов открыл приём заявок на участие во втором конкуре от некоммерческих организаций из всех регионов страны. Конкурс состоится в текущем году.

Об этом информирует газета «Взгляд».

Отмечается, что в конкурсе также примут участие организации из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Объём грантовой помощи — до 5 млн рублей.

Заявки принимаются на сайте фонда до 15 марта.

Итоги конкурса будут подведены в июне. А проекты, получившие поддержку, смогут стартовать с 1 июля.

Ранее «Радио 1» сообщало о начале конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям (НКО) Московской области. Об этом заявили в региональном Министерстве культуры и туризма.