Открыт приём заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов
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Об этом информирует газета «Взгляд».
Отмечается, что в конкурсе также примут участие организации из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Объём грантовой помощи — до 5 млн рублей.
Заявки принимаются на сайте фонда до 15 марта.
Итоги конкурса будут подведены в июне. А проекты, получившие поддержку, смогут стартовать с 1 июля.
Ранее «Радио 1» сообщало о начале конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям (НКО) Московской области. Об этом заявили в региональном Министерстве культуры и туризма.