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Открыт приём заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов

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Фонд президентских грантов открыл приём заявок на участие во втором конкуре от некоммерческих организаций из всех регионов страны. Конкурс состоится в текущем году.
Открыт приём заявок на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом информирует газета «Взгляд».

Отмечается, что в конкурсе также примут участие организации из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Объём грантовой помощи — до 5 млн рублей.

Заявки принимаются на сайте фонда до 15 марта.

Итоги конкурса будут подведены в июне. А проекты, получившие поддержку, смогут стартовать с 1 июля.

Ранее «Радио 1» сообщало о начале конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям (НКО) Московской области. Об этом заявили в региональном Министерстве культуры и туризма.

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