В Белгородской области проходит панихида по погибшим при крушении Ил-76

Панихида по погибшим при крушении самолёта Ил-76 из-за атаки ВСУ проходит в селе Яблоново Белгородской области.

Уточняется, что панихида проходит в часовне Знамения Пресвятой Божьей Матери.

24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.