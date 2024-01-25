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РИА Новости: оба чёрных ящика нашли на месте крушения Ил-76 под Белгородом

Обнаружены чёрные ящики сбитого под Белгородом Ил-76 с пленными ВСУ

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В Белгородской области на месте крушения самолёта Ил-76, сбитого ВСУ, найдены оба бортовых самописца.
РИА Новости: оба чёрных ящика нашли на месте крушения Ил-76 под Белгородом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Обнаружены оба чёрных ящика — прибор регистрации параметров полёта и речевой самописец», — сказал он.

По его словам, чёрные ящики передали следователям.

24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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