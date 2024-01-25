РИА Новости: оба чёрных ящика нашли на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Обнаружены чёрные ящики сбитого под Белгородом Ил-76 с пленными ВСУ
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Обнаружены оба чёрных ящика — прибор регистрации параметров полёта и речевой самописец», — сказал он.
По его словам, чёрные ящики передали следователям.
24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.