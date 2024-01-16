Володин: начало российской спецоперации остановило третью мировую войну

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил в ходе пленарного заседания, что начало российской специальной военной операции (СВО) остановило третью мировую войну.

«Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну», — сказал Володин. Его слова приводит РИА Новости.

Он также заявил, что цели СВО будут достигнуты. Володин добавил, что Украина должна быть нейтральным государством, а «киевский нацистский режим должен быть привлечён к ответу».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что никакие факторы не повлияют на решимость России последовательно выполнять цели специальной военной операции.