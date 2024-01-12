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Матвиенко: никакие факторы не повлияют на решимость России выполнять цели СВО

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что никакие факторы не повлияют на решимость России последовательно выполнять цели специальной военной операции.
Матвиенко: никакие факторы не повлияют на решимость России выполнять цели СВО
  • РИА Новости
  • © Игорь Егоров

Об этом она заявила в ходе церемонии награждения участников конкурса «Совет Федерации — палата регионов».

«Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей спецоперации», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Глава верхней палаты парламента добавила, что у противников России не получится повлиять на решимость Москвы в этом вопросе, поскольку в российском обществе наблюдается полная поддержка и консолидация. 

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия России в 2024 году будет продолжать операцию на Украине до полного выполнения задач, которые поставил президент Владимир Путин.

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