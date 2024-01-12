Матвиенко: никакие факторы не повлияют на решимость России выполнять цели СВО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что никакие факторы не повлияют на решимость России последовательно выполнять цели специальной военной операции.

Об этом она заявила в ходе церемонии награждения участников конкурса «Совет Федерации — палата регионов».

«Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей спецоперации», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Глава верхней палаты парламента добавила, что у противников России не получится повлиять на решимость Москвы в этом вопросе, поскольку в российском обществе наблюдается полная поддержка и консолидация.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что армия России в 2024 году будет продолжать операцию на Украине до полного выполнения задач, которые поставил президент Владимир Путин.