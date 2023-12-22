В Москве провели более 700 проверок работы медицинских сервисов ИИ

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице в течение года провели свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе искусственного интеллекта (ИИ) в сфере медицины.

Как информирует телеканал «360», она отметила, что это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

В 15% случаев сервисы ИИ по расшифровке различных медицинских снимков направляли на доработку.

«В любом случае при описании снимков итоговое решение остаётся за врачом, но благодаря регулярному мониторингу специалистам доступны самые качественные и надёжные решения», — подчеркнула Ракова.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.