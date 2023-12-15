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Башкирия готова принять рабочие кадры из Бангладеш

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В Уфе состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с послом Бангладеш в России Камрулом Асханом. Стороны, в частности, обсудили развитие торговых связей и подготовку рабочих кадров.
Башкирия готова принять рабочие кадры из Бангладеш
  • Gettyimages.ru
  • © vitfedotov

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Новым направлением взаимодействия может стать поставка рабочей силы на территорию республики из Бангладеш. Страна готова предоставить квалифицированных специалистов. За рубежом рабочих из этой страны проживает порядка 14 млн человек, в основном они трудятся в сельском хозяйстве, судостроении, текстильной промышленности.

Хабиров подчеркнул готовность к программам обмена опытом.

Ранее замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что регион заключил соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в области VR-разработок.

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