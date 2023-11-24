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Нижегородская область и Белоруссия реализуют проекты с применением VR-технологий

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Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что регион заключил соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в области VR-разработок.
Нижегородская область и Белоруссия реализуют проекты с применением VR-технологий
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Документ подписали компания «Цифровое пространство» и Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» в рамках XVIII заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области, сообщает сайт pravda-nn.ru.

Компании будут заниматься реализацией двух нижегородских проектов — образовательной программы «VRШКОЛА» и туристическо-информационной «Виртуальный гид».

В планах — разработка новых совместных проектов с применением технологий виртуальной и дополненной реальности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв обозначил основные векторы партнёрства региона и Китая в ходе рабочего визита в КНР. Основные направления, по которым стороны подписали соглашения, — автопром, логистика и образование.

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