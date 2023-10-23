Автоэксперт Ольшанский: квадратных номеров в России мало
- РИА Новости
«Квадратных номеров в России мало. Теперь их будут использовать для экзотики. А фирм, которые могут производить такие номера, много, с этим проблем нет», — заявил он в беседе с НСН.
Со своей стороны, автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с радио «Комсомольская правда» отметил, что длинный или стандартный номер не всегда получается установить из-за конструкции машины.
Эксперт подтвердил, что установка квадратных номеров спереди автомобиля требуется минимальному числу машин, а отечественные производители предусматривают нишу именно под стандартный номер.
«Возможно, на некоторое время квадратные номера станут своего рода трендом», — добавил Ломанов.
Ранее сообщалось, что Росстандарт внёс соответствующие изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в российские регионы разъяснения в связи с нововведением.