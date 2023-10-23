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«Ъ»: в России водителям разрешили устанавливать квадратные номера спереди машины

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В России водителям автомобилей разрешили устанавливать так называемые квадратные номера спереди машины.
«Ъ»: в России водителям разрешили устанавливать квадратные номера спереди машины
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом информирует газета «Коммерсантъ».

Как пишет газета, Росстандарт внёс соответствующие изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в российские регионе разъяснения в связи с нововведением.

Отмечается, что с 2020 года квадратные номерные знаки можно было устанавливать только сзади автомобиля в штатные заводские крепления. 

За крепление такого знака спереди машины полагался штраф в размере 500 рублей.

Как пишет газета, владельцы японских, американских и некоторых советских машин были вынуждены пользоваться двумя комплектами номеров.

Ранее в Роскачестве рассказали RT, в чём заключается разница между осмотром и досмотром автомобиля сотрудником ГИБДД.

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