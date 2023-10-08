Россиян предупредили, какие вещи в машине могут вызвать вопросы у ГИБДД

В Роскачестве рассказали RT, в чём заключается разница между осмотром и досмотром автомобиля сотрудником ГИБДД, а также какие вещи, находящиеся в багажнике машины, могут вызвать дополнительные вопросы у представителя ведомства.

Как отметили эксперты Роскачества, у сотрудников полиции есть право производить осмотр транспортных средств. К такой мере они могут прибегнуть при подозрении, что автомобиль используется в противоправных целях, или при проверке сообщений о происшествиях. Эта норма установлена Федеральным законом «О полиции».



В ходе осмотра водителю могут предложить добровольно предоставить инспектору возможность визуально осмотреть багажник, бардачок и иные места в авто.

Впрочем, по словам специалистов, водитель имеет право отказаться предоставить салон и багажник для осмотра. В таком случае полицейский при наличии соответствующих оснований вправе произвести досмотр авто (ст. 27.9 КоАП России).

В отличие от осмотра, досмотреть машину можно лишь при наличии двух понятых или под видеозапись, с обязательным ведением протокола. Требуйте, чтобы все условия соблюдались, — это защитит вас от несправедливых обвинений и двойных толкований.

Говоря о находящихся в машине вещах, способных вызвать у сотрудника ГИБДД подозрение, представители Роскачества выделили несколько объектов, в том числе холодное оружие (закон «Об оружии»).

Перевозить его можно в том случае, если у вас есть соответствующее разрешение. Невозможность предоставить его в момент требования может грозить штрафом в размере 500 — 2 тыс. рублей. Если разрешения нет вообще, возможны более тяжкие последствия.

Перевозя обычные ножи, не кладите их на самое видное место и следите, чтобы они не подпадали под критерии холодного оружия.

Помимо холодного оружия, вопросы у инспектора могут вызвать находящиеся в салоне дрова или срубленные деревья.

«Важно помнить, что незаконная рубка деревьев в России запрещена. Если вы перевозите древесину, позаботьтесь о том, чтобы у вас были документы, которые подтвердят её покупку или законную вырубку. В противном случае можно получить штраф в 4 тыс. рублей», — предупредили в организации.

С металлоломом та же история, что и с дровами. Запрета его перевозить нет, однако могут возникнуть вопросы относительно его количества и происхождения.

Если вы везёте немаркированный алкоголь, эксперты Роскачества советуют помнить правило: его можно перевозить в расчёте не более 10 л на каждого человека в салоне. В противном случае инспектор может спросить, не занимаетесь ли вы незаконным изготовлением или продажей.

Маркированный алкоголь с сертификатами и акцизами перевозить можно.

Внимание представителя ГИБДД может привлечь и негабаритный груз, который не помещается в багажник или на крышу автомобиля. В теории перевозить такие вещи можно, но так, чтобы они не мешали другим участникам движения, были хорошо закреплены, не загораживали обзор, фары и номерные знаки.

И последнее: запрета на владение и перевозку спортивного инвентаря, например бит и клюшек, нет, так же, как нет обязательных требований перевозить эти предметы в чехлах, сумках, кофрах. Главное — не использовать их в качестве оружия во время конфликта, резюмировали представители Роскачества.

Ранее RT передавал, что депутат законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил приостанавливать право управления транспортным средством («замораживать» водительское удостоверение), когда у водителя десять и более неоплаченных штрафов.